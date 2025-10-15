الأربعاء   
   15 10 2025   
   22 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    أسبوع الطاقة الروسي ينطلق في روسيا

      انطلقت اليوم الأربعاء في موسكو أنشطة منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” أحد أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم .

      وأعرب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل عن أمله بأن يشهد قطاع الغاز العالمي مرحلة ازدهار غير مسبوقة في المستقبل المنظور، معربا عن تفاؤله بمستقبل صناعة الغاز العالمية .

      في هذا السياق صرح وزير الخارجية الهنغاري “بيتر سيارتو “بأن إمدادات الطاقة القادمة من روسيا تشكل عنصرا حيويا لا غنى عنه لبلاده، داعيا إلى فصل هذا الملف الحيوي عن أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية ،مضيفًا “مسؤوليتي هي تزويد البلاد بالطاقة. هذا مستحيل حاليًا بدون روسيا”.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      تجارة الترانزيت محط اهتمام للثلاثي الايراني الروسي والاذربيجاني 

      تجارة الترانزيت محط اهتمام للثلاثي الايراني الروسي والاذربيجاني 

      “الحارس الشرقي”.. تحايل دولي جديد

      “الحارس الشرقي”.. تحايل دولي جديد

      الحذر النووي يخيم على مناورات بحر الشمال

      الحذر النووي يخيم على مناورات بحر الشمال