أسبوع الطاقة الروسي ينطلق في روسيا

انطلقت اليوم الأربعاء في موسكو أنشطة منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” أحد أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم .

وأعرب الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل عن أمله بأن يشهد قطاع الغاز العالمي مرحلة ازدهار غير مسبوقة في المستقبل المنظور، معربا عن تفاؤله بمستقبل صناعة الغاز العالمية .

في هذا السياق صرح وزير الخارجية الهنغاري “بيتر سيارتو “بأن إمدادات الطاقة القادمة من روسيا تشكل عنصرا حيويا لا غنى عنه لبلاده، داعيا إلى فصل هذا الملف الحيوي عن أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية ،مضيفًا “مسؤوليتي هي تزويد البلاد بالطاقة. هذا مستحيل حاليًا بدون روسيا”.

