جنوب افريقيا: سنواصل متابعة ملف جرائم الكيان الإسرائيلي في محكمة لاهاي

أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا” في كلمة ألقاها اليوم الاربعاء ،أمام المجلس الوطني للمقاطعات أن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لن يؤديا إلى وقف متابعة ملف جرائم الكيان الصهيوني في قضية شكوى بريتوريا ضده أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي .

وأوضح الرئيس “رامافوزا” أن هذه القضية لا تزال قيد النظر، وقد دخلت الآن مرحلة تتطلب من الكيان الإسرائيلي الرد على الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أن على هذا الكيان تقديم رده قبل كانون الثاني/يناير من العام القادم 2026 .

وفي هذا السياق كان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا قد انتقد في اواخر ايلول/سبتمبر 2025 خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تجاهل الكيان الصهيوني للقوانين الدولية وأحكام “المحكمة الجنائية الدولية”، ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة .

المصدر: وكالة ارنا