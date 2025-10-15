شهيد في الرام شمال القدس المحتلة واعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المواطن سليم راجي حسن الفار من بلدة الزبابدة (57 عامًا) من محافظة جنين، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة في الرأس أدت إلى استشهاده.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلّمت جثمان الشهيد عند حاجز قلنديا، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال وجرائم المستوطنين بشكل لافت في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوازي مع حرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وتحظى الاعتداءات الوحشية التي يرتكبها المستوطنون بدعمٍ مباشر من حكومة الاحتلال اليمينية ووزرائها المتطرفين، في وقتٍ تُكثّف فيه سلطات الاحتلال مساعيها لفرض مشاريع استيطانية جديدة وتنفيذ خطط الضم التدريجية في أنحاء الضفة الغربية، في إطار سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمناطق الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أحياءً عدة في مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت منازل أسرى محررين ومبعدين.

وأوضحت مصادر أمنية أن المداهمات شملت رام الله التحتا وحي أم الشرائط ومخيمي قدورة والأمعري، وطالت منازل كل من: صالح علقم، وإبراهيم الياس هاني، وجهاد روم وشقيقه عماد، وجبر عبيد، وناجي أبو حميد، ورمزي ابراش، ورائد أبو ظاهر، ومنزل الشهيد محمد عباس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين، وداهمت عددًا من المنازل في محافظة الخليل. وأفادت مصادر أمنية بأن الاعتقالات جرت في مخيم العروب وبلدة حلحول شمال الخليل، وطالت كلًا من: أحمد رائف البدوي، ومحمد نادر الشريف، ومحمد عبد الله كرجة.

وفي بلدة بيت أمر، قال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وفتشت عددًا من المنازل، وحطمت أبواب بعضها، قبل أن تعتقل محمد عمر أبو عياش (62 عامًا) وإبراهيم خليل صبارنة (46 عامًا).

كما داهمت القوات منزلي الأسيرين المحررين ياسر أبو ترك في المنطقة الجنوبية من الخليل، ومراد ادعيس في بلدة يطا جنوب المدينة، وعبثت بمحتوياتهما.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مناطق متفرقة، وهم: مصطفى موسى نواورة من منطقة جبل الموالح، محمد رائد زواهرة من الكركفة، رائد عبد الكريم المذبوح من الكاريتاس، وزكريا جمال عويضة من هندازة شرق المدينة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن الاحتلال داهم عددًا من المنازل في المحافظة، بينها منزل معتز مزهر حيث استولى على هاتفه الشخصي، ومنزل عيسى أبو عاهور، دون الإبلاغ عن اعتقالات أخرى.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال طفلًا ووالدته من بلدة العيسوية شمال شرق المدينة. وأفادت محافظة القدس بأن الطفل المعتقل هو محمد سبته، واعتُقلت معه والدته بعد مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مدينة قلقيلية، هم: ساجد الفار، مهدي الجبر، قيس الحج حسن، ومحمد جعيدي، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في ساعات الفجر الأولى.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير شمال شرق المدينة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج. وأوضح رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا أن المدخل الغربي هو المنفذ الوحيد للقرية حاليًا، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال مدخلها الشرقي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس، حيث داهمت عدة منازل في حي الزغير وفتشتها.

وفي حادثة أخرى، اختطف مستوطن مساء أمس الثلاثاء أربعة مواطنين من قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن المستوطن أقدم على اختطافهم قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في منطقة وادي سليمان قرب قرية الطيرة، بعد أن اعتدى عليهم بالضرب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تدخلت لحماية المستوطن، واعتدت على مواطنين حاولوا نجدة الشبان المختطفين، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم برضوض، كما اعتقلت اثنين من الشبان المختطفين، وهما خالد منيف سمارة ومحمد إبراهيم سمارة.

يُذكر أن المستوطن نفسه كان قد اعتدى بالضرب يوم الاثنين على أحد شبان القرية، وحاول اختطافه قبل أن يتمكن الأهالي من إنقاذه.

المصدر: وكالة وفا