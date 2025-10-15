اتحاد نقابات العمال في الشمال ينفذ اعتصامًا أمام مركز ضمان طرابلس رفضًا لمنح براءة ذمة لشركتي الخلوي

نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اعتصامًا احتجاجيًا أمام مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس، رفضًا لمنح براءة ذمة لشركتي الاتصالات الخلوية “ألفا” و”أم تي سي” من دون الرجوع إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد أن هذا الإجراء “يُلحق ضررًا كبيرًا بالضمان الاجتماعي وبمالية الدولة وبالعمال على حدّ سواء”، مطالبًا الحكومة بـ”إلغاء القرار فورًا”.

وقال السيد إن “القرار يُشكّل سابقة خطيرة تهدد حقوق العمال والمستفيدين من الضمان الاجتماعي”، داعيًا إلى تحرك وطني واسع لحماية هذه الحقوق.

من جهته، شدد مدير مركز ضمان طرابلس محمد زكي على أن “الضمان وتعويضات نهاية الخدمة خط أحمر”، مناشدًا رئيس الجمهورية والحكومة التدخل العاجل لوقف هذا القرار، مؤكدًا أن “المضي فيه سيؤدي إلى حرمان العمال من حقوقهم والإضرار بمصالح الضمان الاجتماعي”.

بدوره، قال نقيب عمال شركة كهرباء قاديشا فادي جبور إن هذا الإجراء “سيعود بالضرر على جميع المستفيدين”، مطالبًا بـ”إعادة النظر في القرار حفاظًا على حقوق العمال والمضمونين”.

وطالب المعتصمون في ختام تحركهم الحكومة اللبنانية بالتراجع عن القرار فورًا، محمّلين إياها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو تطورات قد تنجم عنه.

