تحذير من مخاطر هائلة للذخائر غير المنفجرة في غزة

حذّرت منظمة «هانديكاب إنترناشونال» من مخاطر «هائلة» تهدّد حياة المدنيين العائدين إلى منازلهم في قطاع غزة، نتيجة كميات هائلة من الذخائر التي لم تنفجر بعد العدوان الإسرائيلي المدمّر على القطاع.

وأوضحت مديرة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، آن-كلير يعيش، أنّ التقديرات تشير إلى سقوط نحو 70 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أنّ «الأنقاض الكثيفة والمساحات المحدودة» تجعل من عمليات الإزالة «غاية في الخطورة».

وفي السياق، أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أنّ ما بين 5 و10% من الذخائر الإسرائيلية لم تنفجر بعد، مشيرة إلى أنّ الحصار المفروض على القطاع حال دون إدخال المعدات المتخصّصة لتمكين فرق إزالة الألغام من أداء مهامها.

ولفتت الدائرة إلى أنّ ثلاث مركبات مدرّعة أممية ما زالت عالقة على المعبر في انتظار السماح بالدخول، ما يعرقل جهود تأمين المناطق السكنية وإعادة إعمارها.

المصدر: وكالات