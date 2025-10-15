العراق | اغتيال مرشح للانتخابات البرلمانية

اغتيل مرشح الانتخابات البرلمانية العراقية، صفاء المشهداني، وأصيب ثلاثة من أفراد حمايته، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في قضاء الطارمية شمالي بغداد .

وفي السياق، نعى رئيس مجلس النواب العراقي،محمود المشهداني، مرشح البرلمان، مؤكداً أن المجلس سيُشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملابسات الجريمة وكشف الجهات المتورطة فيها وتقديمها إلى العدالة .



كما ودعا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى “ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة؛ وتشكيل لجنة تتولّى التحقيق في هذه الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛ لينالوا جزاءهم”.

وتأتي هذه الحادثةعلى قرابة موعد الانتخابات التشريعية في العراق بتاريخ 11 تشرين الثاني المقبل .

المصدر: وكالات