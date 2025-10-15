الأربعاء   
   15 10 2025   
   22 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    العراق | اغتيال مرشح للانتخابات البرلمانية

      اغتيل مرشح الانتخابات البرلمانية العراقية، صفاء المشهداني، وأصيب ثلاثة من أفراد حمايته، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في قضاء الطارمية شمالي بغداد .

      وفي السياق، نعى رئيس مجلس النواب العراقي،محمود المشهداني، مرشح البرلمان، مؤكداً أن المجلس سيُشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملابسات الجريمة وكشف الجهات المتورطة فيها وتقديمها إلى العدالة .

      كما ودعا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى “ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة؛ وتشكيل لجنة تتولّى التحقيق في هذه الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛ لينالوا جزاءهم”.

      وتأتي هذه الحادثةعلى قرابة موعد الانتخابات التشريعية في العراق بتاريخ 11 تشرين الثاني المقبل .

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      الملصقات الانتخابية تُغطي وجه بغداد قبيل الاستحقاق النيابي

      الملصقات الانتخابية تُغطي وجه بغداد قبيل الاستحقاق النيابي

      المقاومة الإسلامية في العراق تنفّذ عملياتٍ دعماً لغزة منذ انطلاق طوفان الأقصى

      المقاومة الإسلامية في العراق تنفّذ عملياتٍ دعماً لغزة منذ انطلاق طوفان الأقصى

      السيد عمار الحكيم يبحث مع السفير الايراني في بغداد تعزيز العلاقات

      السيد عمار الحكيم يبحث مع السفير الايراني في بغداد تعزيز العلاقات