مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: روسيا تحتفظ بنفوذ واسع داخل المنظمة الأممية

اعترف مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، أندريه ميلنيك، بأن روسيا لم تكن يوماً معزولة دولياً، مشيراً إلى أن موسكو تحتفظ بتأثير واسع داخل المنظمة الأممية ولديها علاقات متينة مع دول الجنوب العالمي.

وقال ميلنيك في مقابلة له “الروس يجيدون قراءة الأجواء داخل الأمم المتحدة ببراعة، وهذه من الحقائق الواضحة التي لا يسعنا إلا الاعتراف بها.”

ونوّه الدبلوماسي الأوكراني إلى أن روسيا تحافظ على علاقات وثيقة مع دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى تزايد عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة “بريكس” باستمرار.

وأضاف ميلنيك: “الاعتقاد السائد في الغرب بأن موسكو تعيش عزلة دولية لا يمتّ إلى الواقع بصلة. فروسيا توظف مهاراتها الدبلوماسية بذكاء كبير، ولا يمكن التقليل من شأن نفوذها الدولي نظراً إلى حجم تمثيلها الدبلوماسي الهائل ومئات الدبلوماسيين ذوي الخبرة العالية لديها.”

واختتم حديثه بالقول: “علينا أن نعترف بأن روسيا في موقع قوة في هذا المجال.”

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد مراراً على أن عزل دولة بحجم روسيا أمر مستحيل، مؤكداً أن موسكو ستواصل بناء علاقات متكافئة مع الدول الراغبة في التعاون معها، وتحترم سمعتها وسيادتها.

وأشار بوتين إلى أن هناك في الولايات المتحدة وأوروبا أشخاصاً يتفقون في رؤيتهم مع روسيا، إلا أن نخب تلك الدول لا تنتهج دائماً سياسات تخدم مصالح شعوبها.

المصدر: روسيا اليوم