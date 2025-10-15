مديرة صندوق النقد: الامتناع عن الرد على رسوم ترامب الجمركية دعم للنمو العالمي

أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أن قرار معظم الدول بعدم الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز متانة الاقتصاد العالمي.

وقالت جورجيفا خلال فعالية عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن:

“لقد اختار العالم، حتى الآن، عدم الرد ومواصلة التجارة إلى حد كبير وفق القواعد القائمة، وهذا ساهم في تجنب تصعيد جمركي كان سيؤثر سلبًا على الجميع.”

وأشار الصندوق في تقريره الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 3.2٪، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.0٪ في يوليو الماضي، لكنه حذّر من أن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كما هدد ترامب قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي كبير.

وأضافت جورجيفا أن من العوامل الأخرى الداعمة للنمو العالمي انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلي عن التقديرات السابقة، موضحة أن المتوسط المعلن في أبريل كان 23٪، لكنه انخفض بعد الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي واليابان والشركاء الرئيسيين ليصل إلى نحو 17.5٪.

كما أكدت أن تبني الدول سياسات أفضل لتعزيز القطاع الخاص وتوجيه الموارد بكفاءة، ومرونة الشركات في مواجهة الرسوم الجمركية، ساهم في دعم الاقتصاد العالمي وتخفيف أثر التوترات التجارية.

المصدر: رويترز