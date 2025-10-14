رئيس الجمهورية تلقى رسالة من ماكرون تؤكد تصميمه على تنظيم مؤتمري دعم الجيش والإعمار

جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تصميمه على “تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الاعمار فيه”.

وشدد الرئيس ماكرون في رسالته على “الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين”، مؤكدا “استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة”، معربا عن سعادته “للقرار الذي اتخذه مجلس الامن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان “اليونيفيل”، وقال: “أحيي بالمناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية”.

مرقص

واستقبل الرئيس عون وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

واطلع الوزير مرقص رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لانعقاد “ملتقى الاعلام العربي” في بيروت ابتداء من 29 تشرين الأول الجاري.

وتطرق البحث أيضا الى مسار متابعة مشروع قانون الاعلام الجديد في لجنة الإدارة والعدل النيابية التي يرأسها النائب جورج عدوان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام