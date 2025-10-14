تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة: للإسراع في تصحيح احتساب تعويضات نهاية الخدمة واعتماد سعر صرف الدولار الحالي

طالب تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل في بيان، الإسراع في تصحيح احتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد وقوع الأزمة الاقتصادية.

وجاء في البيان: “تذكيرا بمطالبنا التي سبق ان رفعناها الى الجهات المختصة، نؤكد مجددا ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إقرار تصحيح لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد وقوع الأزمة الاقتصادية التي أدت الى انخفاض كبير في قيمة العملة اللبنانية، واعتماد سعر صرف الدولار الحالي كأساس لهذا الاحتساب رفعا للظلم اللاحق بنا، كما نشدد على ضرورة إقرار دفع سلفة على حساب التعويض المذكور بإنتظار الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الإحتساب وفقا لما ذكرنا”.

اضاف البيان: “كما نجدد المطالبة بوجوب فصل معالجة موضوع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل عن بقية القطاعات، بالنظر الى ان معالجة تعويضات هؤلاء الأجراء غير معقدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام