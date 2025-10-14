الوزير حيدر: وزارة العمل ستضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لعمال شركة تنورين عقب إقفالها

أعلن وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر أنه “على إثر المستجدات المرتبطة بملف شركة مياه تنورين، والتي أدّت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة العامة، وما خلفته هذه الخطوة من حالة قلق مشروعة لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم، تؤكد وزارة العمل أنها تتابع هذا الملف بكل اهتمام وجدية”.

وتابع حيد أنه “إذ تدعم الوزارة القرار المتخذ من قبل وزارة الصحة، لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي”، موضحاً أن الوزارة “على تواصل وتنسيق دائم مع معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الذي أكد أن الهدف من القرار هو حماية الصحة العامة، وأنه لن يتردد، بأي حال من الأحوال، في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة التي تضمن عدم وقوع أي ظلم بحق الشركة”.

وفي السياق، شدد حيدر على أننا “سنبقى على تنسيق مستمر في هذا الملف، لأن كرامة أصحاب العمل تمثل أولوية لدينا، ولكن تبقى صحة المواطنين فوق كل الأولويات”.

كما دعت الوزارة الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة، مؤكدة أنها ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

المصدر: موقع المنار