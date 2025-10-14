احتجاجات واسعة في اليونان اعتراضا على قرارات الحكومة

توقفت العبارات في الموانئ اليونانية وتعطلت خدمات القطارات وسط إضراب عمالي اليوم الثلاثاء احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص .

وجرى اختيار موعد الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات .

وصرحت النقابات العماليةبأن القانون يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لثماني ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في بلد لا يزال متوسط الأجور فيه منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى .

