بيان صادر عن جمعية “وتعاونوا” بخصوص وقف شركة Whish Money لحساب التبرعات الخاص بها

صدر عن جمعية “وتعاونوا” بيان بخصوص وقف شركة Whish Money لحساب التبرعات الخاص بها وجاء فيه :”

أهلنا الكرام، أهل الخير والعطاء..

منذ انطلاقة جمعيتنا ‘وتعاونوا’، كنا نستند إلى كرم مساهماتكم التي مكّنتنا من توسيع مظلة “الأمان الاجتماعي” فوق العائلات المتعففة والمتعثرة في مختلف المناطق، فحمتها وساعدتها على بلوغ “الاستقرار الاجتماعي”.

وحين تعذّر وصول مساهماتكم عبر بعض القنوات، سعينا لإيجاد بدائل تتيح استمرار تدفق هذا العطاء، عبر حسابنا في القرض الحسن أو من خلال شركات إرسال الأموال المعتمدة.

لكننا فوجئنا مؤخراً بقيام شركة Whish Money بإغلاق حسابنا المخصص لجمع التبرعات، رغم تقديمنا كل المستندات المطلوبة لإعادة تفعيله، ما عرّض خططنا ومشاريعنا، خصوصاً في القرى الحدودية، لخطر التوقف.ويؤسفنا أن يأتي هذا القرار ضمن سلسلة ممارسات تهدف إلى تعطيل جهود الإعمار ودعم الأهالي، من استهداف منشآت ومؤسسات، إلى إقفال حسابات الناشطين العاملين في الإغاثة.

إننا نستغرب أن تصل شركة لبنانية إلى هذا الحد من التماهي مع هذه الإجراءات التي تحرم الجنوبيين من المساعدات التي يحتاجونها.

وعليه، نرجو منكم التوقف عن إرسال الأموال إلى الحساب المرتبط برقم الهاتف 70826533 لدى شركة Whish Money..

والتواصل معنا عبره لتحديد الطريقة الأنسب والأسرع لتسليم مساهماتكم، كما نذكر بأننا نواصل تلقي مساهماتكم عبر حساب الجمعية لدى “مؤسسة القـ.ـرض الحسن” رقم :

1 – 0 – 32 – 817

المصدر: بيان