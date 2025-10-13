ترامب من الأراضي الفلسطينية المحتلة: الحرب انتهت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “الحرب في غزة انتهت”، مشيراً إلى أنه “لا أعتقد أن من قدموا لي الضمانات اللفظية بشأن اتفاق غزة يريدون أن يشعروني بالإحباط”، ومتابعاً أنه ” كانت لدي خلافات مع نتنياهو وتمت تسويتها بسرعة”.

وفي تصريحات له لدى وصوله إلى كيان الاحتلال اليوم الاثنين، قال ترامب “الجميع يريد أن يكون جزءاً من السلام”، متابعاً “قطر قدمت لنا مساعدة كبيرة للغاية في التوصل إلى اتفاق غزة”.

وقال ترامب إن “أمير قطر رجل رائع وساعدنا حقا في اتقاق غزة”، زاعماً أنه سيكون “فخوراً بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها”.

يأتي كلام ترامب في وقت يرتكب فيه العدو الاسرائيلي بدعم أمريكي، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت حصيلة الإبادة “67 ألفا و806 شهيداً و170 ألفا و66 مصاباً”.

وصل الرئيس الأميركي إلى كيان العدو اليوم الاثنين لإلقاء كلمة أمام “الكنيست”، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ بمصر للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم و”تركز على سبل إنهاء حرب غزة”، حسبما هو معلن.

وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في استقباله لدى وصوله إلى مطار بن غوريون.

ومن المقرر أن يعقد ترامب ونتنياهو اجتماعاً في مكتب الأخير بالكنيست، ثم يجتمع بعائلات الأسرى قبل أن يتوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلن ترامب الخميس الماضي توصل الاحتلال وحماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ المصرية، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

المصدر: مواقع إخبارية