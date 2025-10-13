“وداعا لختم الجوازات”: أوروبا تطلق نظام مراقبة آلي على الحدود

بدأ الاتحاد الأوروبي أمس الأحد تنفيذ نظام الدخول والخروج الرقمي الجديد «EES»، الذي سيُستكمل على مراحل خلال الأشهر الستة المقبلة، في تحولٍ رقمي يهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

يستبدل النظام الجديد ختم الجواز التقليدي ببيانات رقمية تُسجّل تلقائياً عند عبور الحدود.

التحول الرقمي على الحدود الأوروبية

يُلزم النظام الجديد، الذي يُعرف باسم الدخول والخروج الرقمي الجديد، المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بمسح جوازات سفرهم وأخذ بصماتهم وصورهم عند الدخول لأول مرة إلى منطقة شنغن، التي تضم معظم دول الاتحاد إضافة إلى آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، باستثناء أيرلندا وقبرص.

وسيُستبدل ختم الجواز الورقي بالكامل بسجل إلكتروني بحلول 10 أبريل نيسان 2026، وفقاً للمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر الذي وصف النظام بأنه «العمود الفقري الرقمي لإطار اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد».

هدف النظام.. دقة أعلى ومكافحة التزوير والهجرة غير الشرعية

يأتي إطلاق النظام في ظل ضغوط سياسية داخل بعض دول الاتحاد الأوروبي لتشديد إجراءات المراقبة، خصوصاً مع تزايد حالات الإقامة غير القانونية وتزوير الهويات.

ويتيح النظام الجديد مراقبة دقيقة لحركة دخول وخروج الأجانب، والكشف عمّن تجاوزوا مدة الإقامة القانونية أو استخدموا هويات مزيفة.

تجربة ميدانية: دقائق معدودة لإجراءات طويلة الأمد

في معبر «باجاكوفو» الحدودي بين صربيا وكرواتيا، وهي عضو في الاتحاد، انتظر مئات المسافرين الصرب نحو 20 دقيقة قبل دخولهم الأكشاك المخصصة لتسجيل البصمات ومسح الوجوه.

وقال أحد المسافرين «استغرقت العملية دقيقتين فقط لكل فرد من العائلة، وهو وقت مقبول بالنظر إلى الإجراءات الجديدة».

بريطانيا والموانئ الأوروبية.. تطبيق تدريجي

بالنسبة للمسافرين البريطانيين عبر ميناء دوفر أو نفق اليورو أو محطة “سانت بانكراس” في لندن، تُجرى عمليات المسح قبل مغادرة المملكة المتحدة، وابتداءً من نوفمبر تشرين الثاني، ستُطبق الإجراءات على المركبات الخاصة في دوفر، على أن تشمل جميع الركاب عبر نفق اليورو بحلول نهاية العام.

المصدر: سي ان ان