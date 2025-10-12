حزب الله يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الوطني

استقبل النائب السابق الحاج حسن حب الله مسؤول العلاقات الفلسطينية وفداً قيادياً من جبهة النضال الفلسطيني ضم أمين عام الجبهة الرفيق أبو عدوي والرفيق شهدي عطية سويدان مسؤول الجبهة في لبنان وعضو المكتب السياسي الرفيق نازك النابلسي وحضور الشيخ عطاالله حمود معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله.

وقال أبو عدوي المتحدث باسم الوفد خلال اللقاء “بداية جئنا للقاء الأخوة في العلاقات الفلسطينية في المجلس السياسي لحزب الله في الذكرى السنوية الأولى على استشهاد الأمين العام الأسمى سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله أولًا: لنجدد له ولقيادة حزب الله العهد والوعد لوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

وأضاف “ثانياً، لنهنئ الأخوة في المقاومة بالانتصار الموعود الذي حققته المقاومة في غزة مؤكدين على أن العدو الصهيوني رغم المجازر وحرب الإبادة التي نفذتها عصابات الكيان بحق الأطفال والنساء والشيوخ”.

وتابع “ثالثا، توجه الوفد بالتحية لمحور الإسناد للجمهورية الإسلامية واليمن الحبيب والعراق والمقاومة الباسلة في لبنان الذين وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته مؤكدين على أن معركة طوفان الأقصى كشفت اللثام عن كل المتخاذلين والمتابعين والعملاء”.

وأكد اللقاء على أن العدو الصهيوني ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية قد فشل في تحقيق أهدافه بعد عامين من القتل والتجويع، ومن عودة الأسرى والقضاء على حركة حماس وفصائل المقاومة وتهجير الشعب الفلسطيني.

وختم اللقاء أن إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ودماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى انتصرت على آلة الحقد الصهيوني في غزة.

المصدر: العلاقات الاعلامية