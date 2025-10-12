طرابلس ترفض السكوت: لقاء تضامني مع فلسطين والمقاومة

في مشهد يعكس عمق الانتماء والتضامن، شهدت طرابلس لقاءً تضامنيًا مع فلسطين والمقاومة، حيث ألقت المناضلة لينا الطبال كلمة مؤثرة أكدت فيها أن طرابلس لن تسكت عن الظلم، وأن القضية الفلسطينية تظل في قلب أولويات الأمة.

وأضافت الطبال أن طرابلس ستظل منارة للمقاومة والانتماء لفلسطين، وأنها لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية. وتم خلال اللقاء تكريم الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للقدس، وتأكيد أن طرابلس ستظل سندًا قويًا للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أشاد إبراهيم عوض، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام، بدور طرابلس الريادي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دور لينا الطبال يعكس روح المقاومة والانتماء التي تتميز بها المدينة.

كما طالب سمير الحج، رئيس اللجان الأهلية في طرابلس، بتسمية شارع في المدينة باسم لينا الطبال، تقديرًا لعطائها وتضحياتها في سبيل فلسطين. ووجه التحية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن طرابلس ستظل سندًا قويًا للقضية الفلسطينية.

وفي الختام، حيا رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري التضحيات التي قدمتها لينا الطبال من أجل نصرة فلسطين، وشكر كل الفعاليات على حضورها، مؤكدًا أن طرابلس كانت وستبقى عنوانًا لمناصرة المظلومين على رأسهم أهلنا في غزة وفلسطين.

المصدر: موقع المنار