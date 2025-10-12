كلاس: قصف المصيلح هل هو قصف لنهج الالتزام والإعتدال والعقلانية الهادئة ؟

قال الوزير السابق جورج كلاس، أن “الاعتداءات الاسرائيلية الإجرامية و التدميرية على الجنوب، وما ينتج عنها من إغتيالات يومية و إستهدافات للمواطنين المنكوبين بأرواحهم و أرزاقهم، هي مضبطة إتهام نرفعها إلى الدول و المنظمات الدولية و قوات حفظ السلام، وتستوجب أحكام إدانةٍ وتجريم وتحرّكٍ سريع، ومواقف إنقاذية من المرجعيات الروحية و الانسانية و الحضارية ، حيث لبنان يستهدف منذ سنتين بالنار والدمار وعدّاد القتل لا يتوقف” .

وتابع في بيان: “الاعتداء على منطقة المصيلح و استهداف أرزاق المواطنين و أرزاقهم هو إمعان واضح بأن لبنان هو في عين الحرب . كل التقدير للموقف الوطني الكبير لدولة الرئيس نبيه بري الذي اعتبر ان هذا الاعتداء ، بكل دلالاته و بصماته ورسائله هو اعتداء على كل لبنان” . حمى الله لبنان الساكن في عين الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام