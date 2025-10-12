الأحد   
   12 10 2025   
   19 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 02:48
    كتائب القسام: استهدافنا الخميس الماضي دبابتي “ميركافا” صهيونيتين جنوب وشمال مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مكتب رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ بشأن غزة

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مخيم بلاطة و تداهم منزلا في قرية عقربا جنوب نابلس وتقتحم بلدة إذنا غرب الخليل

      وفاة ثلاثة دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين بجروح خطيرة في حادث سير بمدينة شرم الشيخ

