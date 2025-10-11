الشيخ القطان زار الشيخ حمود… وتأكيد الالتفاف حول حركات المقاومة

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان، الشيخ أحمد القطان، السبت، رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة”، الشيخ ماهر حمود، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، المحلية والإقليمية.

وبعد اللقاء، قال الشيخ القطان “تشرفت بلقاء الشيخ حمود، وتباحثنا معه في آخر التطورات، ونؤكد بعد هذا اللقاء كل التبريكات لأهلنا وإخواننا في فلسطين المحتلة، في غزة هاشم، لأنهم حققوا جزءًا مما كانوا يتمنونه، وهو وقف الحرب الشعواء، وهذه الإبادة الجماعية بحقهم”، وتابع “نحن إذ نُحيّي هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أننا نتمنى أن يكون هذا الاتفاق ساري المفعول دائمًا، وأن تستعيد حركات المقاومة عافيتها، وأن يعود الأمن والأمان والاستقرار، وأن تعود غزة أفضل مما كانت”.

وقال الشيخ القطان “كما أكدنا مع سماحته، فإننا في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، نحن بأمسّ الحاجة إلى الالتفاف حول حركات المقاومة، لأن هذا العدو الوحشي أثبت وحشيته، وأثبت أنه لا يعرف الإنسانية”، وتابع “واجبنا أن نكون مع حركات المقاومة لمواجهة هذا العدو، خاصةً نحن في لبنان، نرى وحشية هذا العدو واعتداءاته يوميًا علينا. فواجبنا كلبنانيين أن نقف إلى جانب بعضنا البعض، وأن نلتف حول وحدتنا الوطنية والإسلامية، كي نواجه هذا العدو، وكي نكون أقوياء في مواجهته، وكي يبقى لبنان قويًا ومواجهًا لكل التحديات”.

بدوره، قال الشيخ حمود “نسأل الله أن نستطيع أن نقوم بجزء من الواجب الملقى علينا”. وأضاف “المقاومة في لبنان، فإنها إن شاء الله بخير، وستتجاوز كل الضغوط. ونؤكد مرة أخرى: هذه المقاومة إنتاج لبناني بكل ما للكلمة من معنى. تدعمها إيران بشكل أو بآخر، لكنها قرار لبناني، وفعل لبناني، وأهداف لبنانية خالصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام