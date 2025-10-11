السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:04
    لبنان

    الشيخ أبي المنى اتصل بالرئيس بري مستنكرًا العدوان الإسرائيلي على المصيلح

      أجرى “شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز” في لبنان الشيخ سامي أبي المنى السبت اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب نبيه بري، “للتضامن وإدانة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف، فجر السبت، منطقة المصيلح”.

      واعتبر الشيخ أبي المنى أن “هذا الاستهداف، كسواه من الاستهدافات، يُعبّر عن طبيعة إسرائيل العدوانية”.

      ورأى الشيخ أبي المنى أن “المرحلة دقيقة وحرجة في ضوء التهديدات الإسرائيلية القائمة”، ودعا “الجميع إلى تضامن وطني يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الوطن، وإلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا سيما الجيش، لكي يتمكّن من القيام بالدور والمهام المنوطة به”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

