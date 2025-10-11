“القومي” دان العدوان الصهيوني على المصيلح: الرد يكون بالمقاومة الفاعلة وتحصين الجبهة الداخلية

دان الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان، في بيان له السبت، “العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف فجر اليوم طريق المصيلح، حيث طالت الغارات معارضَ الآليات والجرّافات قرب مقرّ دولة الرئيس نبيه بري، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في الممتلكات”.

وقال القومي إن “هذا العدوان الجبان يأتي استمرارًا لنهج الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف كلّ لبنان — أرضًا وشعبًا ومؤسّسات — في محاولة يائسة لتركيع بلدنا وكسر إرادته الوطنية المقاومة”، وتابع: “إن ما جرى اليوم على طريق المصيلح ليس سوى حلقة في مسلسل العدوان المفتوح على كلّ الجغرافيا اللبنانية، من الجنوب إلى البقاع إلى الضاحية، في ظلّ صمت عربي رسمي وتخاذل دولي فاضح”.

ودعا القومي “لتفعيل التنسيق الكامل بين الجيش والمقاومة في إطار معادلة الدفاع الوطني”، وطالب “بتحرّك سياسي ودبلوماسي فوري في المحافل الدولية لإدانة إسرائيل وكشف جرائمها بحقّ المدنيين”، وشدّد على “ضرورة دعوة كلّ القوى الوطنية والقومية إلى توحيد الموقف دفاعًا عن سيادة لبنان وكرامته”.

وأكد القومي أن “الردّ الحقيقي على العدوّ الصهيوني لا يكون ببيانات الشجب، بل بالمقاومة الفاعلة وتحصين الجبهة الداخلية. فدماء الأبرياء الذين سقطوا في المصيلح أمانة في أعناقنا جميعًا، ومسؤولية الردّ تقع على كلّ وطني شريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام