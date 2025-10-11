جابر: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية يكون بالتمسك بإعادة الإعمار

أكد وزير المال في لبنان ياسين جابر أن “الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي الذي حصل فجر السبت على مدنيين ومؤسسات مدنية في منطقة المصيلح، لن يُثنينا عن سعينا وتصميمنا على توفير كل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمّرته وتُدمّره إسرائيل”.

وقال جابر، في حديث له قبيل سفره إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، السبت “لقد أكدت ذلك لرئيس مجلس الجنوب، بعد تواصلي مع دولة رئيس مجلس النواب، كما لعدد من المسؤولين الذين خابرتهم وأنا في طريقي إلى واشنطن، حيث سأسعى مع كل ممثلي الدول الصديقة والشقيقة للبنان، وكل الجهات القادرة على التمويل وتقديم الدعم، أن يُبادروا إلى المساعدة، علّنا نعود بنتائج قادرة على رفع التمويل للصندوق التأسيسي الذي أطلقناه مع البنك الدولي، والمخصص لإعادة إعمار ما تسبّبت به إسرائيل في اعتداءاتها، والذي نعمل على أن يصل سقفه إلى مليار دولار”.

وشدّد جابر على أن “الرد على هذه الاعتداءات لا يكون إلا بالتصميم على تمسّكنا بإعادة الإعمار، وتمسّك الجنوبيين أكثر بالبقاء في أرضهم، وعلينا كحكومة تعزيز صمودهم، وهذا هو التحدي الذي يفرض علينا مسؤولية منح ملف إعادة الإعمار الأولوية في عملنا، وذلك بمساعدة كل من يريد لبلدنا أن ينعم بالاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام