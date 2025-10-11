لجنة الأسير سكاف: لموقف رسمي وشعبي لمواجهة الاجرام الصهيوني بحق الجنوبيين وممتلكاتهم

توجهت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان، “بأسمى آيات التضامن مع أبناء الجنوب الذين يتعرضون يومياً الى أبشع انواع الاعتداءات الصهيونية الغادرة و التي كان آخرها اليوم على منطقة المصيلح، تحت مرأى ومسمع الأمم المتحدة وقوات اليونيفل والقوى الضامنة لوقف اطلاق النار والدولة اللبنانية، دون أن يُحرك أي من هذه الأطراف لردع ما يحصل من اجرام بحق اخواننا الجنوبيين و أرزاقهم”.

ودعت لموقف رسمي و شعبي لبناني دعماً لأبناء الجنوب، لأن الجنوب يُشكل رئة لبنان بصموده وتضحيات أبنائه على مرّ الزمن، و أن الاعتداء على أي جنوبي واحتلال أراضي الجنوبيين من العدو الصهيوني هو عدوان على كل مواطن لبناني من قبل عدو مجرم يعلن يومياً انه له أطماع في بلدنا حتى يُنشأ ما تسمى بدولة “اسرائيل” الكبرى”.

تحية لغزة ومن ساندها

كما حيت اللجنة “الشعب الفلسطيني الصامد الصابر في غزة العزة و على كامل أرض فلسطين الحبيبة و الى المقاومة الباسلة على ثباتهم الأسطوري والتاريخي في مواجهة حرب ابادة وعدوان غاشم منذ عامين”، مؤكدة أن “اتفاق وقف اطلاق النار في غزة لم يكن ليحصل لولا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني و مقاوميه البواسل”.

هذا ورأت أن “أي خطوة تُقدم عليها فصائل المقاومة تأتي في الطريق الصحيح نصرةً للقضية الفلسطينية، وأن تمسكها بموقفها الثابت بتحرير الأسرى و جلاء الاحتلال عن غزة وإعادة الاعمار لما هدمه العدوان هو ثمرة نضال المقاومين والشهداء و الجرحى، لأنه رغم كل ما جرى لم يستطيع العدو تحرير أسراه إلا من خلال التفاوض غير المباشر”.

وأضافت اللجنة “سلامٌ من لبنان المقاوم لغزة التي انتصرت من خلال التضحيات التي قدمها مقاوموها و التي سيخلدها التاريخ، فألف سلام لكل شريف ناصر غزة بالكلمة او بالموقف، والشكر الأكبر للمقاومة في لبنان التي قدمت قادتها شهداء في معركة اسناد غزة و التي نال فيها سيد الشهداء السيد حسن نصر الله أعلى مرتبة بشهادته العظيمة على طريق القدس”، متابعة “كما التضحيات الكبيرة لأهلنا الشرفاء في اليمن العزيز والعراق و الجمهورية الاسلامية في ايران، الذين شكلوا السند الأول والركن الأساسي لصمود شعب فلسطين و مقاومته”.

المصدر: موقع المنار