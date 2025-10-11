ترامب: قادة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جداً وأذكياء

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنهم “مفاوضون جيدون وأقوياء جدا وأذكياء”، وذلك عقب يوم تقريباً من التوصل لاتفاق مع كيان العدو لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب، مساء أمس الجمعة، في البيت الأبيض رد فيه على سؤال عن الضمانات التي قدمها لـ”حماس” لإقناعها بأن العدو لن يستأنف العدوان بمجرد استعادة أسراه، قائلاً “تحدثت بلهجة قوية، فالعالم هناك قوي، وحماس أناس أقوياء جدا وأذكياء ومفاوضون جيدون”، حسب تعبيره.

وأضاف ترامب أن حماس لديها “أمور كثيرة، وإذا استغلوها فسيكونون ناجحين جدا، وقادة حماس كانوا يعلمون أن الانتقام سيكون هائلاً وغير محتمل، وسيكون هناك دمار شامل، وهم لا يريدون ذلك، ولا أحد يريد ذلك في هذه المرحلة”، حسب قوله.

وأكد الرئيس الأميركي أن حماس “تريد المضي قدما في الاتفاق” كما شدد على أنه يعتقد أن الاتفاق “سيصمد لأن الطرفين متعبان من القتال”، حسب ترامب.

إعادة الإعمار

هذا وقال ترامب إن إعادة إعمار غزة “ستتم بمساعدة دول غنية في المنطقة” لكنه لم يذكر أياً منها بالاسم.

وأول أمس الخميس، أعلن ترامب توصل الاحتلال والمقاومة إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بنداً تقوم على “وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش العدو الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح المقاومة”، حسب خطة الرئيس الأميركي.

وظهر أمس الجمعة، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والعدو، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 بتوقيت القدس (09:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال الاتفاق فجر اليوم ذاته.

المصدر: مواقع إخبارية