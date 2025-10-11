الشيخ علي الخطيب يندد بالعدوان الإسرائيلي على المصيلح ويطالب بتحرك عاجل للدولة

ندد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، بالعدوان الإسرائيلي الغادر على منطقة المصيلح، الذي استهدف قطاعًا اقتصاديًا مدنيًا يحوي معدات وآليات لشركات، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة ستة آخرين وتدمير أكثر من 300 آلية وخسائر بملايين الدولارات.

وقال العلامة الخطيب: “لقد بات واضحًا أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تدمير مقدرات الشعب اللبناني بحجة محاربة المقاومة، مستهدفًا القطاعات الاقتصادية والمدنية، وسط صمت عربي ودولي فاضح”.

وأضاف أنّه “من الأغرب تقاعس الحكومة اللبنانية عن القيام بخطوات سياسية ودبلوماسية، ورفع شكوى للأمم المتحدة أو دعوة مجلس الأمن للانعقاد، فيما تتجاهل بعض القوى السياسية أهمية مواجهة العدوان وحماية لبنان”.

وختم الشيخ الخطيب قائلاً أنَّ “العدوان المستمر على لبنان وأهله بات يستدعي تحركًا غير عادي للسلطة السياسية، ومغادرة حالة اللامبالاة قبل أن تتفاقم الأمور نحو ما لا يُحمد عقباه، لأن الناس بلغت الغضب مبلغه ولم تعد لها قدرة على تحمل ما يحصل”.

المصدر: قناة المنار