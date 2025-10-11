الفوعاني: العدوان الإسرائيلي على المصيلح محاولة لكسر إرادة أهل الجنوب ولن يثنيهم عن الإعمار

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل”، الدكتور مصطفى الفوعاني أنّ الاستهداف الإسرائيلي المتكرّر لمنطقة المصيلح وآليات إعادة الإعمار فيها اليوم يهدف إلى كسر إرادة أهل الجنوب وتعطيل جهود إعادة الحياة إلى الأرض التي قدّمت الدماء في سبيل لبنان.

وشدد الفوعاني على أنّ أبناء الجنوب الذين تمرّسوا على الألم وتخرّجوا من مدرسة الصبر والمقاومة لن يُرهبهم القصف ولن يثنيهم العدوان عن متابعة مسيرة الإعمار والبناء. واعتبر أنّ إعادة الإعمار استمرار لنهج المقاومة ومواجهة للعدو من موقع الإرادة والصمود.

وأضاف أنّ حركة “أمل” ستبقى رائدة مشروع بناء الدولة العادلة والمؤسسات القادرة على حماية الإنسان وكرامته، مشيرًا إلى أنّ الدولة التي لا تُنصف الجنوب والبقاع والضاحية تفرّط بسيادتها قبل أن تفرّط بحقوق المواطنين.

وختم الفوعاني بالتأكيد أنّ دعم جهود الإعمار اليوم هو وجه آخر من وجوه المقاومة، وأن الوطن لا يُبنى إلا بالتكافل، والسيادة لا تُصان إلا بالوفاء للجنوب وأهله.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام