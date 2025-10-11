الرئيس نبيه بري: العدوان على المصيلح عدوان على لبنان بأسره.. فلنتوحّد في مواجهة العدو

تعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح فجر اليوم، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ هذا الاعتداء السافر، في شكله ومضمونه وتوقيته وأهدافه، لن يبدّل من ثوابتنا ولا من قناعات أهلنا الذين يدفعون مجدّدًا بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في حياة كريمة.

وشدّد الرئيس بري على أنّ ما جرى ليس عدوانًا على المصيلح وحدها ولا على أصحاب المنشآت الصناعية فيها، بل هو عدوان على لبنان وأهله جميعًا، حيث امتزج الدم المسيحي بالدم المسلم في مشهدٍ جديد من وحدة المصير في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.

وختم بالقول “فلنتوحّد من هناك، من المصيلح، من أجل لبنان، في مواجهة هذا العدوان المستمرّ على سيادتنا وكرامتنا الوطنية.”

المصدر: قناة المنار