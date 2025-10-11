السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس نبيه بري: العدوان على المصيلح عدوان على لبنان بأسره.. فلنتوحّد في مواجهة العدو

      تعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح فجر اليوم، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ هذا الاعتداء السافر، في شكله ومضمونه وتوقيته وأهدافه، لن يبدّل من ثوابتنا ولا من قناعات أهلنا الذين يدفعون مجدّدًا بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في حياة كريمة.

      وشدّد الرئيس بري على أنّ ما جرى ليس عدوانًا على المصيلح وحدها ولا على أصحاب المنشآت الصناعية فيها، بل هو عدوان على لبنان وأهله جميعًا، حيث امتزج الدم المسيحي بالدم المسلم في مشهدٍ جديد من وحدة المصير في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.

      وختم بالقول “فلنتوحّد من هناك، من المصيلح، من أجل لبنان، في مواجهة هذا العدوان المستمرّ على سيادتنا وكرامتنا الوطنية.”

      المصدر: قناة المنار

      مواضيع ذات صلة

      النائب علي فياض: لا يجوز أن يكون اختلال موازين القوى ذريعةً للتفريط بالحقوق السيادية

      النائب علي فياض: لا يجوز أن يكون اختلال موازين القوى ذريعةً للتفريط بالحقوق السيادية

      يوميات معركة أولي البأس 2024.. اليوم التاسع عشر

      يوميات معركة أولي البأس 2024.. اليوم التاسع عشر

      رئيس وزراء غينيا يستقبل وفداً من الجالية اللبنانية

      رئيس وزراء غينيا يستقبل وفداً من الجالية اللبنانية