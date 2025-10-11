كيف بدا المشهد في منطقة المصيلح عقب العدوان الاسرائيلي الذي استهدفها فجراً؟

استفاق أهل منطقة المصيلح اليوم السبت على عدوان اسرائيلي جائر. وفي التفاصيل، فقد استهدفت سلسلة غارات جوية تجاوزت الـ10 بشكل مباشر مجموعة من معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح -الزهراني أو ما يُعرف بـ “كوع المصيلح”.

ومن الجنوب، وتحديداً من مكان الغارات ينضم إلينا مراسلنا أمين شومر.

هذا وأصدر فوج الهندسة في الجيش اللبناني، بياناً حول الصاروخ الذي لم ينفجر في غارة المصيلح جاء فيه “سننتظر ٧٢ ساعة ومن بعدها سيتم سحبه لمكان آمن ولن يتم تفجيره في منطقة المصيلح”.

وتسببت الغارات المعادية، بارتقاء شهيد و6 إصابات خطرة من المدنيين وبخسائر كبيرة طاولت تدمير عشرات الاليات والجرافات من مختلف الاحجام وقدرت بملايين الدولارات.

كما أدّت إلى اقفال طريق المصيلح – النبطية بسبب الحفر وتسرب كبير لمادة الزيوت من الاليات المستهدفة. وعملت جرافات الدفاع المدني بعدها على ازالة الردم والعوائق وإعادة فتحها.

كذلك، أحدثت بعض الغارات حفراً ضخمة في المنطقة، متسببة أيضاً بأضرار جسيمة بشبكة التوتر العالي، وبتحطم زجاج عشرات المنازل والمحال والمؤسسات التجارية على مسافة مئات الأمتار من موقع العدوان.

وفي السياق، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن “الفرق الفنية للمؤسسة باشرت أعمال الصيانة على شبكة 66 ك.ف منذ الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم، فيما سيبدأ العمل على شبكة 220 ك.ف بعد إزالة الصاروخ غير المنفجر أسفل خط زهراني–صور”.

وأوضحت المؤسسة أن “إعادة تأهيل شبكة 220 ك.ف ستستغرق نحو أربعة أيام، تليها أعمال تركيب برج جديد 66 ك.ف وإعادة مد النواقل، مؤكدة أنها ستوافي المواطنين بأية مستجدات عبر بيانات لاحقة”.

المصدر: موقع المنار