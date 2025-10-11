غزة | استمرار عودة آلاف الفلسطينيين إلى مناطقهم

منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فجر يوم أمس الجمعة، يواصل آلاف الفلسطينيين العودة إلى منازلها في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، بعد أسابيع من القصف العنيف الذي دمّر معظم الأبنية السكنية في المنطقة. وأظهرت مشاهد مصوّرة آلاف السكان وهم يسيرون بين الركام، بينما بدا الدمار شاملاً لمبانٍ كانت تحتضن منازل ومتاجر، فيما شوهد بعض الأهالي ينبشون الأنقاض بحثاً عن بقايا أمتعتهم أو مقتنياتهم الشخصية.

وتزامناً مع عودة المدنيين، شرعت آليات هندسية تابعة للدفاع المدني والبلديات في إزالة الركام وفتح الطرقات لتسهيل حركة السكان الذين بدأوا بالعودة إلى أحيائهم المدمّرة، بعد حرب وُصفت بأنها الأكثر دموية في التاريخ الحديث.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال ، في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلّفتها حرب الإبادة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي تصرفات قد تشكل خطرًا على حياتهم، داعيةً إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية لضمان الأمن والسلامة العامة، والالتزام بالتوجيهات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام القادمة.

أما على صعيد المفاوضات، نفى مكتب إعلام الأسرى التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن القوائم الخاصة بالأسرى، وذلك بعد نشر العدو قائمة بأسماء 250 أسيراً فلسطينياً سيطلق سراحهم في إطار الاتفاق.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن مصلحة السجون تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل.

وأشارت إلى بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، مضيفة أن صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1700 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إلى ذلك، قالت صحيفة واللا الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، إن الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم “يضم فقط 195 أسيراً محكوماً بالمؤبد”، زاعمة أن “الشاباك اعترض على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القادة البارزين”، حسب قول الصحيفة.

وفي وقت سابق، أكدت حركتا حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك، الرفض القاطع لأي وصاية أجنبية، واعتبرت أنَّ تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساته هو شأن فلسطيني داخلي، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه.

ودعت حماس والجهاد والجبهة الشعبية الى الوحدة والمسؤولية الوطنية، للشروع في مسار سياسي وطني موحَّد، مع جميع القوى والفصائل، بالتعاون مع جهود مصرية لعقد اجتماع وطني شامل عاجل من أجل الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار لتوحيد الموقف الفلسطيني، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس الشراكة والمصداقية والشفافية.

20 شهيداً وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال يوم

من جهتها، أفادت مصادر طبية، بعد منتصف الليلة، بأن جثامين 155 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها جثامين 135 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت المصادر أن 19 شهيدا قضوا بنيران الاحتلال أمس الجمعة، بالإضافة إلى استشهاد مواطن متأثراً بإصابته السابقة.

وبحسب المصادر، استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة غبون (جنوب مدينة غزة) واستشهد مواطن في حي الشيخ رضوان (شمال المدينة) واستشهد مواطنان في غارة لجيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس (جنوب القطاع).

قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين (غير حكومية) إن العدو يواصل احتجاز 735 جثماناً فلسطينياً، بينهم 67 طفلا.

وأوضحت اللجنة -في بيان- أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 735 شهيداً، من بينهم 256 في مقابر الأرقام.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

المصدر: مواقع إخبارية