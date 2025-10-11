النائب علي حسن خليل: لا سلام للبنان من دون سلام الجنوب

شدّد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، على أنّ “لا سلام للبنان من دون سلام جنوبه، ولا حرية للوطن من دون حرية الجنوب”، مؤكداً أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للسيادة اللبنانية تستدعي موقفاً وطنياً موحّداً يضع حدّاً للخروقات الجوية والبرّية والبحرية.

ورأى خليل أنّ “وطننا لا يُبنى بالتحدّي ولا بصناعة المعارك الوهمية، بل بترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وبناء مؤسساتٍ عادلة وقادرة على مواجهة الأزمات”. ودعا إلى حوار وطني جامع يرسم رؤية موحّدة للمرحلة المقبلة، بعيداً عن الحسابات والمصالح الضيقة.

وشدّد على أنّ الاستقرار في الداخل يبدأ من الجنوب المقاوم، ومن إعادة إعمار القرى والبنى التحتية فيه، معتبراً أنّ تثبيت الناس في أرضهم هو واجب وطني جامع لا يجوز أن يُترك للمزايدات أو الانقسامات.

وختم بالتأكيد على أنّ حماية دماء الشهداء واستكمال مسيرة المقاومة والسياسة تبقى مسؤولية مشتركة، وأنّ الجنوب سيبقى خط الدفاع الأول عن لبنان كلّه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام