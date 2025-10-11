رئيس وزراء غينيا يستقبل وفداً من الجالية اللبنانية

استقبل رئيس وزراء غينيا أوري باه وفداً من الجالية اللبنانية في غينيا، برئاسة قنصل غينيا في لبنان والرئيس السابق للجالية اللبنانية ورئيسها الفخري علي سعادة ، وضمّ الوفد كلاً من رئيس الجالية إبراهيم الطاهر، وأمين السر التنفيذي في المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال السفير أحمد زين، وأحد فعاليات الجالية أحمد صفي الدين.

وخلال اللقاء، أكّد سعادة أنّ “هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والغيني منذ أجيال”، مشيدًا بـ”الديناميكية الجديدة التي أطلقتها الحكومة الغينية بقيادة فخامة الرئيس الجنرال مامادي دومبويا، لا سيّما بعد إقرار الدستور وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر 2025”.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء الغيني بالوفد اللبناني، مثمّنًا مبادرة الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، ومؤكدًا أنّ “المجتمع الغيني مجتمع واحد لا يتجزأ، ولا يميّز بين أفراده على أي أساس”.

كما دعا أوري باه أبناء الجالية اللبنانية إلى مواصلة دورهم الفاعل في دعم التنمية والاستثمار في غينيا، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير مناخٍ آمن وجاذب للأعمال وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام