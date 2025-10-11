الرئيس عون: خطورة العدوان على طريق المصيلح أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة

علّق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف طريق المصيلح في الجنوب، معتبراً أن “الجنوب اللبناني يقع مجدداً تحت نار عدوانٍ “إسرائيلي” سافر ضد منشآت مدنية، بلا حجة ولا ذريعة”.

وقال الرئيس عون في بيانٍ له إنّ “خطورة هذا العدوان تكمن في توقيته، إذ يأتي مباشرة بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني على ما تضمنه الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة”.

وأشار إلى أنّ “هذا التطور يطرح على لبنان، كما على المجتمع الدولي، تحديات جوهرية، أبرزها التساؤل عمّا إذا كان هناك من يفكّر بتعويض غزة في لبنان لضمان استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل”.

وختم مؤكدًا أن “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان تُشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة، وتُهدّد فرص الاستقرار التي يفترض أن تعقب اتفاق غزة، وهو ما يستوجب تحرّكاً دولياً عاجلاً لوضع حدّ لهذا النهج العدواني”.

المصدر: قناة المنار