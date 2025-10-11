أمريكا | ترامب: واثق من أنّ وقف إطلاق النار في غزة سيصمد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة الجمعة “سيصمد”، لأنّ “إسرائيل وحماس تعبتا من القتال”.

وقال ترامب للصحافيين “سيصمد، أعتقد أنه سيصمد، جميعهم سئموا من القتال”، مؤكدًا أنه سيزور “إسرائيل ومصر الوسيطة في المفاوضات، نهاية هذا الأسبوع”.

وأوضح ترامب أنّه “سيلتقي في مصر الإثنين العديد من القادة لمناقشة مستقبل قطاع غزة”، مشيرًا إلى أنّ الاجتماع سيعقد على الأرجح في القاهرة.

وأكد أنه سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي خلال زيارته في وقت سابق من اليوم.

هذا واعتبر الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وقال “لدينا بعض البؤر الساخنة الصغيرة حاليًا، لكنها صغيرة جدًا، وسيكون من السهل جدًا إخمادها، وستتم السيطرة على هذه الحرائق بسرعة كبيرة”.

المصدر: وكالات