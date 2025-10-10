السبت   
    لبنان

    جنبلاط : تحميل المقاومة كل تبعات العدوّان تزوير للتاريخ واهانة لشهداء المقاومة

      كتب الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة اكس :”ان إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني خطوة متقدمة على طريق العلاقات الطبيعية بن لبنان وسوريا لكن متى ستطالب بعض الأصوات السيادية في لبنان بالانسحاب الاسرائيلي الكامل والالتزام باتفاق الهدنة وان تحميل المقاومة كل تبعات العدوّان تزوير للتاريخ واهانة لشهداء المقاومة”.

      المصدر: منصة اكس

