الرئيس عون وزوجته اللبنانية الأولى زارا الجريحة بزي: اللبنانيون جميعاً يقفون إلى جانبك

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، صباح اليوم الجمعة الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج اثر إصابتها في الغارة الصهيونية التي استهدفت مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.

وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الأولى مدير المستشفى جوزيف عتيق، والطبيب المعالج الدكتور سمير علم الذي قدّم شرحًا مفصّلاً عن الوضع الصحي للجريحة بزي، ووضع ابنتها أسيل التي لا تزال في العناية الفائقة.

وخلال الزيارة، أعرب الرئيس عون واللبنانية الأولى عن تضامنهما العميق مع السيدة أماني، واكدا أن “اللبنانيين جميعًا يقفون إلى جانبها في محنتها”، وثمّنا قدرتها على التحمل وتخطي هذه المأساة الأليمة. كما عبّرا عن أملهما في شفاء ابنتها أسيل والصلاة من اجل سلامتها.

