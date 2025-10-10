الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس عون وزوجته اللبنانية الأولى زارا الجريحة بزي: اللبنانيون جميعاً يقفون إلى جانبك

      زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، صباح اليوم الجمعة الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج  اثر إصابتها في الغارة الصهيونية التي استهدفت مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.

      وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الأولى مدير المستشفى جوزيف عتيق، والطبيب المعالج الدكتور سمير علم الذي قدّم شرحًا مفصّلاً عن الوضع الصحي للجريحة بزي، ووضع ابنتها أسيل التي لا تزال في العناية الفائقة.

      وخلال الزيارة، أعرب الرئيس عون واللبنانية الأولى عن تضامنهما العميق مع السيدة أماني، واكدا أن “اللبنانيين جميعًا يقفون إلى جانبها في محنتها”، وثمّنا قدرتها على التحمل وتخطي هذه المأساة الأليمة. كما عبّرا عن أملهما في شفاء ابنتها أسيل والصلاة من اجل سلامتها.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون اطلع على إصلاح شبكات المياه المتضررة من العدوان الإسرائيلي

      الرئيس عون اطلع على إصلاح شبكات المياه المتضررة من العدوان الإسرائيلي

      الرئيس عون استقبل لاوندس وشقير

      الرئيس عون استقبل لاوندس وشقير

      الرئيس عون: لالتزام مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في كل عمليات الشراء العام

      الرئيس عون: لالتزام مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في كل عمليات الشراء العام