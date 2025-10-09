الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية كابول مساء الخميس

      هز انفجاران قويان العاصمة الأفغانية كابول مساء الخميس، حيث وقع الانفجار الأول حوالي الساعة 9:50 مساءً بالتوقيت المحلي (17:20 ت.غ)، أعقبه انفجار ثانٍ بعد دقائق قليلة.

      وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، على منصة “إكس” إن “الحادث قيد التحقيق، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن، وكل شيء على ما يرام”، مضيفًا أن المعلومات التفصيلية ستنشر لاحقًا.

      وأفاد العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسماع دوي الانفجارين ورؤية طائرات مسيرة تحلق في الأجواء. كما شهدت شوارع العاصمة استنفارًا أمنيًا، حيث قامت قوات الأمن بتفتيش السيارات في عدة أحياء، فيما تم الإبلاغ عن انقطاع خدمة الهاتف المحمول في بعض المناطق.

      يأتي الانفجاران في وقت يزور فيه وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، الهند ضمن زيارة تستغرق يومين، في إطار جهود حكومة طالبان لكسب الدعم الدولي، حيث تعتبر روسيا الدولة الوحيدة التي تعترف رسميًا بالحكومة الحالية حتى الآن.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      وزير خارجية أفغانستان في الهند

      وزير خارجية أفغانستان في الهند

      طالبان تعتبر اتفاق إعادة قاعدة باغرام الجوية إلى واشنطن “مستحيلاً”

      طالبان تعتبر اتفاق إعادة قاعدة باغرام الجوية إلى واشنطن “مستحيلاً”

      حصيلة الزلزال في أفغانستان تتخطى ألفي قتيل وعمليات الإغاثة تزداد تعقيدًا

      حصيلة الزلزال في أفغانستان تتخطى ألفي قتيل وعمليات الإغاثة تزداد تعقيدًا