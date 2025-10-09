انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية كابول مساء الخميس

هز انفجاران قويان العاصمة الأفغانية كابول مساء الخميس، حيث وقع الانفجار الأول حوالي الساعة 9:50 مساءً بالتوقيت المحلي (17:20 ت.غ)، أعقبه انفجار ثانٍ بعد دقائق قليلة.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، على منصة “إكس” إن “الحادث قيد التحقيق، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن، وكل شيء على ما يرام”، مضيفًا أن المعلومات التفصيلية ستنشر لاحقًا.

وأفاد العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسماع دوي الانفجارين ورؤية طائرات مسيرة تحلق في الأجواء. كما شهدت شوارع العاصمة استنفارًا أمنيًا، حيث قامت قوات الأمن بتفتيش السيارات في عدة أحياء، فيما تم الإبلاغ عن انقطاع خدمة الهاتف المحمول في بعض المناطق.

يأتي الانفجاران في وقت يزور فيه وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، الهند ضمن زيارة تستغرق يومين، في إطار جهود حكومة طالبان لكسب الدعم الدولي، حيث تعتبر روسيا الدولة الوحيدة التي تعترف رسميًا بالحكومة الحالية حتى الآن.

المصدر: أ.ف.ب.