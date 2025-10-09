الأمن العام ينفي صحة أخبار حول جوازات سفر لبنانية مزورة

أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيانًا نفى فيه صحة الأخبار المتداولة على بعض الوسائط الإعلامية حول استحصال أحد الأشخاص على جواز سفر لبناني بوقائع غير صحيحة.

وأكد البيان أن المديرية، استكمالًا لأعمال التدقيق والتحقيق في ملف استحصال بعض الأشخاص على جوازات سفر لبنانية بوقائع غير صحيحة، قامت بمراجعة القضاء المختص في حينه، واتباع تعليماته، حيث تم توقيف المعنيين وإحالتهم أمامه. كما تم مؤخرًا ضبط جوازي سفر لبنانيين بوقائع غير صحيحة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول المحددة قانونًا.

وأشار البيان إلى أن المديرية العامة للأمن العام تسعى جاهدة، بالتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية، لسد الثغرات الموجودة، لا سيما فيما يتعلق بالمستندات الثبوتية المطلوبة لاستحصال جواز السفر، وقد قامت بتأمين بعض البرامج والتطبيقات الإضافية التي تساهم في التحقق من صحة هوية طالب الجواز.

المصدر: موقع المنار