انطلاق القافلة الرابعة لعودة النازحين السوريين من شمال لبنان إلى بلدهم

في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، انطلقت قافلة العودة المنظمة للنازحين السوريين من طرابلس (شمال لبنان) بتنظيم من الأمن العام اللبناني، ضمن خطة الحكومة اللبنانية لتنظيم عودة النازحين السوريين إلى سوريا.

القافلة، التي تضم عددًا كبيرًا من السوريين الذين حضروا مع أمتعتهم، تم توفير كل التسهيلات اللوجستية لها من الجانب اللبناني، وذلك بإشراف العقيد هادي حريري، رئيس شعبة لبنان الشمالي في دائرة الأمن القومي، وحضور العقيد عازار الشامي، والعقيد طلال حمدان، رئيس مركز طرابلس الإقليمي.

المرحلة الرابعة من العودة المنظمة انطلقت من طرابلس إلى معبر العريضة، وتشمل إعفاء جميع المغادرين من الرسوم، وتقديم الخدمات لهم لتسهيل إجراءات العودة.

وتمثل القافلة خطوة هامة في جهود تسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، وتأكيدًا على التزام الحكومة اللبنانية بتوفير الدعم اللازم لكل السوريين.

يُذكر أن العودة المنظمة تمت بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية المعنية.

المصدر: موقع المنار