إيران تستدعي سفراء ورؤساء الممثليات الأوروبية احتجاجًا على بيان خليجي–أوروبي مشترك

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، عبر نائبها للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، سفراء ورؤساء ممثليات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بطهران، احتجاجًا على “الادعاءات التدخلية” الواردة في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وأوضح تخت روانجي أن الاستدعاء جاء على خلفية “المواقف غير المقبولة” التي تضمنها البيان، بما في ذلك دعم “الادعاءات الواهية” بشأن الجزر الإيرانية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، والتدخل في الشؤون الدفاعية الإيرانية، وطرح مزاعم “كاذبة” حول القضية النووية الإيرانية.

وأكد المسؤول الإيراني “السيادة الثابتة والدائمة” لبلاده على الجزر الثلاث، باعتبارها “جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية”، مشددًا على أن دعم الاتحاد الأوروبي لمزاعم إحدى دول مجلس التعاون يمثل “انتهاكًا لمبدأ احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول”، ومستنكرًا ما وصفه بـ”الموقف السياسي المتحيز للاتحاد الأوروبي”.

كما اعتبر تخت روانجي الاتهامات المتعلقة ببرنامج الصواريخ الإيراني “تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية الإيرانية”، مؤكدًا أن القدرات الدفاعية لبلاده، بما في ذلك البرنامج الصاروخي، “حق أصيل لإيران في الدفاع عن نفسها وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وانتقد نائب وزير الخارجية بشدة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، متهمًا إياها بـ”التقصير وسوء النية” في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه منسقًا للجنة المشتركة للاتفاق النووي، إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث، “لم يفِ بالتزاماته، وأدى إلى جمود العملية الدبلوماسية عبر إساءة استخدام آلية تسوية الخلافات”، مشيرًا إلى أنه “من الأفضل لتلك الأطراف محاسبة أنفسها على أفعالها المدمرة بدلًا من تكرار الادعاءات الكاذبة والمبتذلة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يدين البيان الخليجي–الأوروبي بشأن الجزر الثلاث

وبدوره، أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج والاتحاد الأوروبي، والذي تضمن ما وصفه بـ”الادعاءات الباطلة” بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: تنب الكبرى، وتنب الصغرى، وأبو موسى.

وقال قاليباف خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إن “إيران لن تقدم أدنى تنازل بشأن ادعاءات الاتحاد الأوروبي السخيفة والمتكررة حول الجزر الإيرانية”، مؤكدًا أن بلاده تعتبر هذه الجزر جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وأضاف رئيس المجلس: “ندين بشدة الادعاءات التدخلية ولا أساس لها من الصحة الواردة في البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ولا سيما تكرار الادعاءات الباطلة حول الجزر الإيرانية الثلاث”.

وأكد قاليباف أن “وحدة الأراضي الإيرانية قد تم تثبيتها بدماء مئات الآلاف من شباب هذا الوطن الأوفياء”، مشددًا على أن “الشعب الإيراني لن يتسامح ولو بأدنى قدر مع أي متوهم يحاول المساس بهذه الوحدة والسيادة الوطنية”.

المصدر: وكالة ارنا