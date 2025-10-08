مئات الأرجنتينيين يتظاهرون تضامنًا مع الفلسطينيين في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى

غصّت شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بمئات المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة مؤيدة للشعب الفلسطيني، في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية،مرددين شعارات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفع الحصار عن غزة، إضافة إلى دعوات للمجتمع الدولي لممارسة ضغط أكبر لإنهاء المعاناة الإنسانية.

وشهدت المسيرة عروضًا رمزية من قبل المتظاهرين، حيث حملوا دمى ملفوفة بأقمشة بيضاء، وأطلقوا أبواقًا ودخانًا ملونًا بألوان العلم الفلسطيني، في إشارة إلى استمرار الخسائر المدنية في غزة.

كما تابع عناصر من الشرطة المسيرة لتأمينها، في حين عبّر المشاركون عن تضامنهم مع المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم أو نزحوا نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

المصدر: يونيوز