الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في الصناعة والعلوم

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطتين استراتيجيتين جديدتين تهدفان إلى تسريع اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعي الصناعة والعلوم، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة مع الولايات المتحدة والصين في هذا المجال الحيوي.

وقالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن السيادة التكنولوجية، هينا فيركونن، خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي، إن «13% فقط من الشركات الأوروبية استخدمت الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الدول الأعضاء»، رغم ما توفره هذه التقنية من «مكاسب هائلة في الإنتاجية».

وأضافت أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، من خلال سلسلة من المبادرات، أبرزها تشجيع إنشاء «مصانع عملاقة قائمة على الذكاء الاصطناعي» ومراكز بيانات متقدمة في القارة، إلى جانب قانون جديد للذكاء الاصطناعي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ العام المقبل.

وستركّز المفوضية جهودها الجديدة على دعم قطاعات حيوية تشمل الطب والروبوتات والطاقة والدفاع وصناعة السيارات، لتشجيع الشركات والمؤسسات على جعل الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى ضمن استراتيجياتها المستقبلية.

ولتحقيق هذه الأهداف، خصص الاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو من ميزانيته، من خلال برنامجه البحثي الرائد «هورايزن يوروب»، لتمويل تدابير عملية تشمل إنشاء شبكة متقدمة للكشف عن السرطان، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة، ونشر تقنيات القيادة الذاتية.

وأشارت فيركونن إلى أن هذه الجهود قد تتبعها لاحقاً خطط إضافية تستهدف مجالات الخدمات، مثل المالية والسياحة والتجارة الإلكترونية، لتعزيز انتشار التقنيات الذكية في مختلف القطاعات.

وفي بيان منفصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: «أريد أن يُصاغ مستقبل الذكاء الاصطناعي في أوروبا. يجب أن يكون تبنّيه واسع النطاق، ومع هذه الاستراتيجيات نهدف إلى تسريع العملية وتحقيق الريادة الأوروبية في هذا المجال».

المصدر: أ.ف.ب.