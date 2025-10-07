شباب المغرب يطالبون بإقالة الحكومة بعد 10 أيام من الاحتجاجات والحكومة تعلن استعدادها للحوار

جددت حركة الشباب المغربية المعروفة باسم “جيل زد”، الثلاثاء، مطالبها بإقالة الحكومة، وذلك بعد انتهاء اليوم العاشر من المظاهرات التي تشهدها عدة مدن مغربية، فيما أعلنت الحكومة استعدادها للحوار مع المحتجين.

وجاء في بيان “جيل زد” عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الشباب يطالبون بـ”إقالة الحكومة وإصلاح جذري لقطاعي التعليم والصحة”، مع التأكيد على ضرورة “وجود قضاء مستقل وخلق فرص شغل للشباب”.

كما دعا البيان إلى “تطهير المؤسسات العمومية والإدارية من الفساد، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مع التأكيد على أهمية “إشراك الشباب في القرار من خلال فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي المسؤولية السياسية والإدارية”.

وردّاً على مطلب الإقالة، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، أن “الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة تتطلب حلها، وهي تعمل بجدية”، مشيراً إلى أن المواطن المغربي منح صوته للحكومة على أساس إدارة الشأن العام لمدة خمس سنوات (2021-2026).

وأضاف زيدان خلال برنامج إذاعي خاص على “ميد راديو”، أن “المواطن يرى الإنجازات الحكومية مثل تطوير البنى التحتية، والدعم الاجتماعي، والتأمين الصحي”، مؤكداً أن “مطالب الشباب معقولة والحكومة مستعدة للحوار معهم”.

من جهته، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد أنه طلب لقاء عدد من شباب “جيل زد” لمناقشة القضايا المطروحة، لكنه لم يتلقَ أي رد منهم، مشدداً في برنامج حواري على قناة “ميدي1 تي في” المحلية على استعداده للحوار مع الشباب في أي منصة يختارونها.

وتشهد المدن المغربية منذ أسبوع مواجهات سلمية، مع تسجيل مواجهات دامية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة المئات، إلى جانب خسائر مادية وتوقيفات واسعة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. ويقود هذه الاحتجاجات شباب “جيل زد”، الذين ولدوا بين منتصف التسعينيات وأوائل القرن الحالي، في سياق ثورة التكنولوجيا والإنترنت.

وأكدت الحكومة تكثيف حضور الوزراء في القنوات الرسمية، في محاولات لاستيعاب مطالب الشارع وتقديم الإجابات حول القضايا المطروحة من قبل الشباب المحتجين.

