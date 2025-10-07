النائب فضل الله: لا مفاعيل قانونية لتعليق الحكومة “العلم والخبر” لجمعية رسالات

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “الغالبية الحكومية لم تكن بحاجة إلى صرف جلّ وقتها لإصدار بيان بتعليق العلم والخبر المُعطى للجمعية اللبنانية للفنون – رسالات، وتجاهلت مشكلات البلد الكثيرة”، مؤكدًا أن “هذا البيان لا يستند إلى أي نص قانوني في القوانين اللبنانية، أو إلى الدستور، أو حتى إلى السوابق الدستورية، وبالتالي لا تترتب عليه أي مفاعيل قانونية”.

وقال فضل الله، في تصريح له من مجلس النواب يوم الثلاثاء، إن “زجّ مجلس الوزراء في إصدار بيان مليء بالمغالطات هو ما يُسيء إلى هيبة الدولة، وصورة الحكومة، ومصداقيتها أمام الرأي العام، الذي شهد على فعالية الروشة، وعلى التزام الناس والقوى الأمنية بالقانون وحرصهم على الأملاك العامة”.

وأضاف فضل الله “لعلم هذه الغالبية الحكومية، فإن قانون الجمعيات ينص على منح علم وخبر للجهة المعنية فقط، ولا يجيز تعليق الحريات العامة، كما أن الفنون بأشكالها المختلفة هي رسالة ‘رسالات’، وستبقى تنساب مثل موسيقاها وصورتها الراقية، ولن تتوقف عن العزف للحياة ولشعبها الوفي، ولن يؤثر أي تشويش على مواصلتها لعملها”.

المصدر: موقع المنار