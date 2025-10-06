حماس: حركة “الجهاد” إضافة نوعية وإسهام كبير في تعزيز المقاومة

أكدت حركة حماس في بيان لها، الإثنين، أن “حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شكّلت إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية، وإسهامًا كبيرًا في تعزيز المقاومة الشاملة، وصولًا إلى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة”.

وتقدّمت قيادة حركة حماس، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة حركة الجهاد، من “حركة الجهاد الإسلامي، وفي مقدّمتهم القائد المجاهد زياد النخالة، الأمين العام للحركة، وأعضاء المكتب السياسي، وعموم قادة الحركة وكوادرها ومجاهديها، بخالص التهنئة وجميل التبريكات بمناسبة ذكرى الانطلاقة الثامنة والثلاثين”.

وقالت حماس: “في هذه الذكرى المباركة للانطلاقة الثامنة والثلاثين لحركة الجهاد الإسلامي، والتي تتزامن مع ذكرى طوفان الأقصى المبارك في السابع من أكتوبر المجيد”، وتابعت: “نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة قادتها الشهداء الأبطال، المؤسّس الدكتور فتحي الشقاقي، والدكتور رمضان شلح، وكل قوافل الشهداء، والأسرى، والجرحى، وكل تضحيات شعبنا الفلسطيني”.

وعبّرت حماس عن “خالص اعتزازها بالصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس وكتائب القسّام، وكل أذرع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، والتي عملت جنبًا إلى جنب مع كتائب القسّام في معركة طوفان الأقصى، والتصدي للعدو الإسرائيلي المجرم في قطاع غزة”، وأكدت على “وحدة الموقف والتنسيق المشترك بين الحركة والإخوة في الجهاد، وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية”، مشدّدةً على أن “هذه الوحدة ستظل ثابتة وراسخة ومستمرّة حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، وعودة شعبنا إلى دياره مظفّرًا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم