لجنة الأسير سكاف: استمرار العدوان اليومي على وطننا يتطلب موقفا رسميا و شعبيا موحدا



توجهت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية”، يحيى سكاف في بيان ، بأسمى آيات العزاء الى عوائل الشهداء المدنيين الأبرار الذين يسقطون يوميا من أهلنا الصامدين و الشرفاء في جنوب لبنان، جنوب العزة و الكرامة، من خلال الاعتداءات الصهيونية المتكررة و التي تحصل أمام مرأى قوات اليونيفيل المتواجدة على أرض الجنوب، و المجتمع الدولي و الحكومة اللبنانية، دون أن يحرك أحداً ساكناً لوقف ما يحصل أو الضغط على العدو.

و أكدت اللجنة “ان الاستمرار بالعدوان اليومي على وطننا كما حصل اليوم في الجنوب و البقاع، بات يتطلب موقفا رسميا و شعبيا و تحركا لبنانيا موحدا على كافة المستويات لمواجهته، لأن الصمت و عدم التحرك من قبل السلطة و وزارة الخارجية أصبح كالمشاركة بالجريمة”.

و أضافت: “من هذا المنطلق، نجدد دعوتنا للحكومة اللبنانية لضرورة العمل الجاد على تأمين الدعم اللازم للجيش الوطني اللبناني من خلال العتاد و الآليات و السلاح النوعي المتطور ليصبح كباقي الجيوش من أجل حماية الوطن من الخطر الصهيوني و عدم تركه كالشاهد فقط على الخروقات اليومية بالمياه اللبنانية و في السماء و على الأرض”.

و دعت اللجنة الى “ضرورة التمسك في هذه المرحلة بأهم عناصر قوة لبنان من خلال المعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش و الشعب و المقاومة و عدم الثقة بأحد لحمايتنا، لأن التجارب أثبتت أن تضحيات و دماء شهداء و أبطال المقاومة و الجيش الوطني اللبناني كانوا الأساس لحماية كافة وطننا من شماله الى جنوبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام