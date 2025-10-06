تفكيك شبكة لسرقة وتهريب الدراجات الآلية وضبط أدوات تزوير في حي السلم



صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة،البلاغ التالي :

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان – وحدة الشرطة القضائية، حول سرقة دراجة آلية.

بنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد موقع الدراجة في محل معد لبيع وتصليح الدراجات الآلية في محلة حي السلم.

على الفور، دهمت قوة من المكتب المحل المذكور، حيث تم ضبط الدراجة المسروقة، وتوقيف كل من م. إ. (مواليد عام 1995، لبناني) صاحب المحل ومن أصحاب السوابق وم. م. (مواليد عام 2004، لبناني) – عامل في المحل.

وخلال عملية التفتيش، تم ضبط تسعة وعشرون ورقة جمركية تعود لدراجات آلية غير موجودة-أرقام وأحرف معدنية تستخدم لنقش أرقام الهياكل- رقم هيكل مقصوص-الدراجة الآلية المسروقة.

بالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بشراء دراجات آلية من عدة أشخاص، وتهريبها إلى مخيم برج البراجنة، حيث يتم تسليمها إلى شخص مقابل مبلغ 50 دولارا عن كل دراجة.

تم ختم المحل بالشمع الأحمر، وأودع الموقوفان المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

كما عممت بلاغات بحث وتحر في حق سائر المتورطين، والعمل جار لتوقيفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام