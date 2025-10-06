“أطباء بلا حدود” تعلن استشهاد موظفها عبد الحميد قراضية اثر قصف “اسرائيلي” في غزة

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” وفاة أحد موظفيها، عبد الحميد قراضية (43 عامًا)، متأثرًا بجروحه البالغة التي أُصيب بها جراء هجوم للاحتلال وقع في 2 تشرين الأول في مدينة دير البلح بقطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن قراضية كان ينتظر، برفقة زملائه، حافلة لنقلهم إلى المستشفى الميداني التابع للمنظمة، وكان الفريق يرتدي سترات تُظهر بوضوح هويتهم كعاملين في المجال الطبي الإنساني. وقد أسفر الهجوم أيضًا عن مقتل زميله عمر حايك وإصابة عدد من الموظفين الآخرين.

وأشارت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى أن عبد الحميد هو الموظف الخامس عشر من طاقمها الذي يستشهد في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، والثالث خلال أقل من 20 يومًا، مؤكدة أنه قُتل رغم مغادرته مدينة غزة امتثالًا لأوامر الإخلاء وبحثًا عن الأمان.

وأضافت المنظمة أن عبد الحميد كان من أعمدة قسم العلاج الطبيعي في غزة طوال 18 عامًا، حيث عُرف بخبرته وابتكاراته في تصميم أدوات علاجية مخصصة لمرضى الحروق ومصابي البتر رغم الحصار ونقص الإمدادات. كما كان من الداعمين لإدخال تقنيات ثلاثية الأبعاد لتحسين جودة الرعاية.

وتقدّمت المنظمة بخالص التعازي لعائلة الشهيد داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار، منددةً بـ”الاستهتار التام بأرواح المدنيين والعاملين الإنسانيين”.