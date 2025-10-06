“تاتش”: نعمل على إعادة الخدمة إلى شرائح SIM القديمة بعد عطل طرأ عليها صباحًا

أوردت شركة “تاتش” في بيان أنه “على أثر عملية نقل قاعدة زبائنها إلى نظامها التشغيلي الجديد فجر اليوم كما سبق وأعلنت الأسبوع الماضي، وذلك ضمن عملية تحديث شبكة تبديل المسارات الأساسية CS Core Network، طرأت صباحاً بعض المشكلات على عدد من شرائح الـ SIM القديمة حصرًا ما انعكس على الخدمة.

أضاف البيان: “تعمل الشركة بكل إمكاناتها على تذليل هذه العقبات وإعادة الخدمة إلى طبيعتها لجميع المشتركين الذين تأثروا بشكل أو بآخر في أسرع وقت ممكن. وعليه تعتذر من مشتركيها لهذا الإزعاج على أن تعلمهم فور الانتهاء منه. علماً أن أهمية الانتقال إلى النظام التشغيلي الجديد يحسّن من جودة الخدمة، خصوصاً فيما يتعلق بالانتقال السليم بين الجيل الثالث والجيل الرابع للاتصالات، الى جانب تأمين معايير أعلى من الحماية والقدرة على التكييف في استخدام الموارد حسب حجم الضغط على الشبكة”.