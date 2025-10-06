ترامب يعلن “القضاء” على القوارب قبالة فنزويلا.. ويلمح باستهداف الطرق البرية

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ضربات قواته التي استهدفت قوارب صغيرة قبالة الساحل الفنزويلي بزعم تهريبها المخدرات، كانت ناجحة إلى درجة أنه “لم يتبق” أي قوارب في تلك المنطقة من البحر الكاريبي.

وقال ترامب، أمام حشد من البحارة في قاعدة نورفولك البحرية بولاية فرجينيا أمس، “نحن نوقف المخدرات عند مستوى لم يشهده أحد من قبل”، مضيفاً “نحن بارعون جداً في هذا الأمر إلى درجة أنه لم يتبق قوارب. في الواقع، حتى قوارب الصيد (…) لم يعد أصحابها يرغبون بالنزول إلى المياه. يؤسفني إخباركم بذلك”.

وتفاخر ترامب بنجاح سياسته وبإمكانية توسيعها ليشمل الطرق البرية، قائلاً إنهم “توقفوا عن المجيء عبر البحر، لذا علينا أن نتطلع الآن إلى الطرق البرية، لأنهم سيجبرون على سلوك الطرق البرية. واسمحوا لي أن أقول لكم في هذه اللحظة، هذا لن ينجح معهم أيضاً”، مشيراً إلى “ضربة قاتلة أخرى” وقعت الليلة الماضية.

وأفاد مسؤولون أميركيون أن هذه الضربات أودت حتى الآن بحياة 21 شخصاً على الأقل.

وإذ يدعي البيت الأبيض إن هذه الاستهدافات التي فجرت أربعة قوارب على الأقل حتى الآن، تمنع وصول المخدرات إلى الولايات المتحدة، يشكك مسؤولون ديمقراطيون والعديد من الخبراء القانونيين بشرعية استخدام القوة المميتة في المياه الدولية ضد المشتبه بهم الذين لم يتم استجوابهم.

وكانت آخر ضربة أعلن عنها البنتاغون الجمعة، عندما أفاد مسؤولون أنهم قتلوا أربعة “إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات” كانوا على متن قارب صغير قبالة سواحل فنزويلا.

وتنفي كراكاس اتّهامات واشنطن لها وأطلقت مناورات عسكرية وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة التي اعتبرتها “تهديداً عسكرياً”.

المصدر: مواقع إخبارية